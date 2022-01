Banca, dal green pass agli appuntamenti: cosa cambia dal 1° febbraio (Di venerdì 28 gennaio 2022) Da martedì 1 febbraio 2022, cambiano anche le regole per accedere alle banche. Nel giorno in cui entrano in vigore le nuove disposizioni del Governo, cambiano le regole anche per entrare in Banca. A spiegare le novità una Leggi su today (Di venerdì 28 gennaio 2022) Da martedì 12022,no anche le regole per accedere alle banche. Nel giorno in cui entrano in vigore le nuove disposizioni del Governo,no le regole anche per entrare in. A spiegare le novità una

Advertising

RegistrazioniR : RT @Meira85253235: @Quirinale I vaccini non proteggono nemmeno dal ricovero. Io sana non posso prendere un autobus, entrare in una libreria… - romatoday : Banca, dal green pass agli appuntamenti: cosa cambia dal 1° febbraio - PalermoToday : Banca, dal green pass agli appuntamenti: cosa cambia dal 1° febbraio - _FrancescoPesce : @paolo1957 @MCampadelli Si... Prima mail senza risposta, seconda mail 'confermiamo che sono in via di valutazione',… - TerrinoniL : Accordo Abi-sindacati: ecco le nuove regole per andare in banca dal 1° febbraio -