Australian Open 2022: capienza aumentata all'80% per le finali del torneo (Di venerdì 28 gennaio 2022) In occasione delle finali degli Australian Open 2022, la capienza di pubblico è stata aumentata all'80%. Nelle giornate di sabato 29 e domenica 30 gennaio, dunque, ci sarà un incremento di persone sugli spalti della Rod Laver Arena per la finale femminile e quella maschile. Ad ufficializzarlo è stato è il ministro Martin Pakula, che su Twitter ha scritto: "Sono lieto di annunciare che la richiesta di Tennis Australia è stata presa in considerazione ed i biglietti per le finali sono stati aumentati all'80%". Sorridono gli Australiani, che potranno far sentire tutto il loro supporto ad Ashleigh Barty, determinata a riportare in Australia un titolo che manca dal 1978. SportFace.

Eurosport_IT : Grazie Matteo per tutte le emozioni che ci hai regalato in questi Australian Open! ???????? #EurosportTENNIS | #AO2022… - CB_Ignoranza : Stanotte, alle 4:30, il nostro Matteo Berrettini sfiderà un mostro sacro come Rafa Nadal nella semifinale degli Aus… - Eurosport_IT : Rafael Nadal è il primo finalista degli Australian Open 2022! ???????? Matteo Berrettini ci ha provato ma non è bastat… - Lussi388 : RT @Eurosport_IT: Grazie Matteo per tutte le emozioni che ci hai regalato in questi Australian Open! ???????? #EurosportTENNIS | #AO2022 | #Au… - valeriagaro8 : RT @Eurosport_IT: Grazie Matteo per tutte le emozioni che ci hai regalato in questi Australian Open! ???????? #EurosportTENNIS | #AO2022 | #Au… -