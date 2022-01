Viabilità Roma Regione Lazio del 27-01-2022 ore 18:15 (Di giovedì 27 gennaio 2022) Viabilità DEL 26 GENNAIO 2022 ORE 18.05 FEDERICO DI LERNIA BEN RITROVATI DA ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA Regione Lazio IN APERTURA IL TRATTO URBANO DELLA A24 DOVE SI STA IN CODA PER INCIDENTE TRA FIORENTINI E PORTONACCIO IN DIREZIONE CENTRO MENTRE IN USCITA SI RALLENTA DA VIA DELLA SERENISSIMA AL RACCORDO PROSEGUENDO SUL RACCORDO ANULARE CODE IN CARREGGIATA ESTERNA TRA LA VIA LAURENTINA E LA DIRAMAZIONE Roma SUD SI STA IN CODA ANCHE IN CARREGGIATA INTERNA TRA CASSIA BIS E SALARIA, TRA NOMENTANA E VIA APPIA CODE A TRATTI SULLA CASSIA TRA L’OLGIATA E TOMBA DI NERONE NEI DUE SENSI DI MARCIA SI VIAGGIA INCOLONNATI ANCHE SULLA TIBURTINA NEI DUE SENSI DI MARCIA DAL RACCORDO A TIVOLI ANALOGA SITUAZIONE SULLA CASILINA DAL RACCORDO A FINOCCHIO ANCHE IN QUESTO CASO NELLE DUE DIREZIONI SULLA PONTINA ... Leggi su romadailynews (Di giovedì 27 gennaio 2022)DEL 26 GENNAIOORE 18.05 FEDERICO DI LERNIA BEN RITROVATI DA ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLAIN APERTURA IL TRATTO URBANO DELLA A24 DOVE SI STA IN CODA PER INCIDENTE TRA FIORENTINI E PORTONACCIO IN DIREZIONE CENTRO MENTRE IN USCITA SI RALLENTA DA VIA DELLA SERENISSIMA AL RACCORDO PROSEGUENDO SUL RACCORDO ANULARE CODE IN CARREGGIATA ESTERNA TRA LA VIA LAURENTINA E LA DIRAMAZIONESUD SI STA IN CODA ANCHE IN CARREGGIATA INTERNA TRA CASSIA BIS E SALARIA, TRA NOMENTANA E VIA APPIA CODE A TRATTI SULLA CASSIA TRA L’OLGIATA E TOMBA DI NERONE NEI DUE SENSI DI MARCIA SI VIAGGIA INCOLONNATI ANCHE SULLA TIBURTINA NEI DUE SENSI DI MARCIA DAL RACCORDO A TIVOLI ANALOGA SITUAZIONE SULLA CASILINA DAL RACCORDO A FINOCCHIO ANCHE IN QUESTO CASO NELLE DUE DIREZIONI SULLA PONTINA ...

Advertising

romamobilita : #viabilità #Roma, rallentamenti in Via di Boccea tra Via Mattia Battistini e Piazza dei Giureconsulti - zazoomblog : Viabilità Roma Regione Lazio del 27-01-2022 ore 15:30 - #Viabilità #Regione #Lazio #27-01-2022 - zazoomblog : Viabilità Roma Regione Lazio del 27-01-2022 ore 12:30 - #Viabilità #Regione #Lazio #27-01-2022 - romamobilita : #Roma #viabilità Via Tullio Levi Civita altezza viale Baldelli, incidente e traffico rallentato. - romamobilita : #Roma #viabilità Traffico rallentato sulla circonvallazione Gianicolense, tra viale dei Colli Portuensi e l'ospedale San Camillo-Forlanini -

Ultime Notizie dalla rete : Viabilità Roma Campobasso, modifiche alla viabilità in centro: quando verranno illustrate ... si terrà la conferenza stampa per descrivere le modifiche che saranno apportate alla viabilità in zona centro a seguito dell'esecuzione di lavori edili tra Via Roma e Via Pietrunto. L'occasione sarà ...

Viabilità Roma Regione Lazio del 27 - 01 - 2022 ore 17:15 VIABILITÀ DEL 27 GENNAIO 2022 ORE 17.05 FEDERICO DI LERNIA BEN RITROVATI DA ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN ...SI STANNO INTENSIFICANDO LE CODE IN CARREGGIATA ESTERNA TRA LA VIA OSTIENSE E LA DIRAMAZIONE ROMA ...

Viabilità Roma Regione Lazio del 27-01-2022 ore 10:30 - RomaDailyNews RomaDailyNews ... si terrà la conferenza stampa per descrivere le modifiche che saranno apportate allain zona centro a seguito dell'esecuzione di lavori edili tra Viae Via Pietrunto. L'occasione sarà ...DEL 27 GENNAIO 2022 ORE 17.05 FEDERICO DI LERNIA BEN RITROVATI DA ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN ...SI STANNO INTENSIFICANDO LE CODE IN CARREGGIATA ESTERNA TRA LA VIA OSTIENSE E LA DIRAMAZIONE...