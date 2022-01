Scoperto un “faro spaziale” che emette segnali radio regolari: forse un SOS alieno? (Di giovedì 27 gennaio 2022) Il mondo della comunità astronomica e scientifica si sta concentrando su un particolare segnale radio che è giunto recentemente dallo spazio. Come riferisce l’agenzia italiana di stampa Ansa, che ne segnala la notizia, si tratta di segnale proveniente da un oggetto cosmico mai visto fino ad oggi, una sorta di faro che emette del lampi di onde radio molto intensi e con degli intervalli regolari, di circa 20 minuti l’uno dall’altro. Segnale radio dallo spazio, 27/1/2022 – Computermagazine.itQuesta incredibile scoperta è stata portata alla luce da parte di un gruppo di astrofisici del Centro Internazionale di ricerca per la radio astronomia dell’Università Curtin, con sede in Australia, e poi pubblicata sulla rivista Nature, e come detto sopra, ha catalizzato l’attenzione ... Leggi su computermagazine (Di giovedì 27 gennaio 2022) Il mondo della comunità astronomica e scientifica si sta concentrando su un particolare segnaleche è giunto recentemente dallo spazio. Come riferisce l’agenzia italiana di stampa Ansa, che ne segnala la notizia, si tratta di segnale proveniente da un oggetto cosmico mai visto fino ad oggi, una sorta dichedel lampi di ondemolto intensi e con degli intervalli, di circa 20 minuti l’uno dall’altro. Segnaledallo spazio, 27/1/2022 – Computermagazine.itQuesta incredibile scoperta è stata portata alla luce da parte di un gruppo di astrofisici del Centro Internazionale di ricerca per laastronomia dell’Università Curtin, con sede in Australia, e poi pubblicata sulla rivista Nature, e come detto sopra, ha catalizzato l’attenzione ...

