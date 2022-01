Quirinale: Rosato,Mattarella? Credo conta interna M5s e non solo (Di giovedì 27 gennaio 2022) Le 166 schede a favore di Mattarella sono un segnale politico? "Quando si vota c'è sempre un significato politico, ma mi sembra sia più interno alle dinamiche dei partiti di centrosinistra, mi sembra ... Leggi su notizie.tiscali (Di giovedì 27 gennaio 2022) Le 166 schede a favore disono un segnale politico? "Quando si vota c'è sempre un significato politico, ma mi sembra sia più interno alle dinamiche dei partiti di centrosinistra, mi sembra ...

Advertising

you_trend : ?? Elezione del Presidente della Repubblica, 1a votazione - LIVE (dati ufficiosi) Quorum 672 Voti scrutinati finor… - Ettore_Rosato : #Quirinale, numeri, alleanze e incontri clandestini. Pronti per la diretta su @radioleopoldait . Tra pochissimo - 560_massimo : RT @radioleopoldait: Il Presidente @Ettore_Rosato durante la nostra 'Diretta Quirinale'. ?E voi che ne pensate? Riusciranno ad eleggerlo o… - CostanzaRdO : Boh. Per me Rosato sbaglia a minimizzare così. Con 166 voti (441 astenuti), una telefonata a #Mattarella gliela dev… - danieledv79 : RT @radioleopoldait: Il Presidente @Ettore_Rosato durante la nostra 'Diretta Quirinale'. ?E voi che ne pensate? Riusciranno ad eleggerlo o… -