Nauticsud 2022 | i grandi brand tornano a Napoli | mercoledì la presentazione

Leggi su nonsolonautica

(Di giovedì 27 gennaio 2022) Sarà presentata2 febbraio, alle ore 11.00, in “Sala Italia” al Teatro Mediterraneo della Mostra d’Oltremare di, la 48.ma edizione del. Durante l’incontro con la stampa sarà illustrato il calendario delle iniziative che si svolgeranno dal 12 al 20 febbraio al salone internazionale della nautica, organizzato dalla Mostra d’Oltremare e AFINA, l’Associazione Filiera Italiana della Nautica.: 50mila metri quadri dedicati aiIl 48°, non potendo usufruire del padiglione 1 e una piccola parte del padiglione 2 per gli spazi destinati all’hub vaccinale Covid-19, avrà un progetto realizzativo nuovo grazie ad un percorso che collegherà i due accessi da piazzale Tecchio e viale ...