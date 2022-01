Napoli, Rrahmani: “Critiche? Penso siano dovute alla mia nazionalità” (Di giovedì 27 gennaio 2022) “Le Critiche per l’errore dell’anno scorso a Udine? Credo che la reazione e i pensieri su di me fossero dovuti al fatto che sono kosovaro. La mia nazione non è famosa per il calcio e tendono così a dimenticarmi“. Lo ha detto Amir Rrahmani, difensore del Napoli, in un’intervista che verrà pubblicata venerdì 28 gennaio su Il Roma. Il giocatore azzurro, come riportato dalle anticipazioni di Radio Kis Kiss, non si è sbilanciato sullo Scudetto: “Non ne parlo, sono diventato scaramantico”. SportFace. Leggi su sportface (Di giovedì 27 gennaio 2022) “Leper l’errore dell’anno scorso a Udine? Credo che la reazione e i pensieri su di me fossero dovuti al fatto che sono kosovaro. La mia nazione non è famosa per il calcio e tendono così a dimenticarmi“. Lo ha detto Amir, difensore del, in un’intervista che verrà pubblicata venerdì 28 gennaio su Il Roma. Il giocatore azzurro, come riportato dalle anticipazioni di Radio Kis Kiss, non si è sbilanciato sullo Scudetto: “Non ne parlo, sono diventato scaramantico”. SportFace.

