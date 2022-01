Masterchef 11 stasera in tv: canale, orario e diretta streaming (Di giovedì 27 gennaio 2022) Torna l’appuntamento con la competizione culinaria più famosa al mondo, giudicata dagli chef Bruno Barbieri, Giorgio Locatelli e Antonino Cannavacciuolo. Questa sera, a partire dalle ore 21.15, si torna ai fornelli con un ospite speciale, lo chef Lele Usai. Tra le prove, tornerà anche la Golden Mistery Box. La sfida andrà in onda in prima serata su Sky Uno (canale 108), e sarà visibile in streaming anche su Sky Go. SportFace. Leggi su sportface (Di giovedì 27 gennaio 2022) Torna l’appuntamento con la competizione culinaria più famosa al mondo, giudicata dagli chef Bruno Barbieri, Giorgio Locatelli e Antonino Cannavacciuolo. Questa sera, a partire dalle ore 21.15, si torna ai fornelli con un ospite speciale, lo chef Lele Usai. Tra le prove, tornerà anche la Golden Mistery Box. La sfida andrà in onda in prima serata su Sky Uno (108), e sarà visibile inanche su Sky Go. SportFace.

