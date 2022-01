Malick Thiaw: idea concreta per la difesa del Milan (Di giovedì 27 gennaio 2022) Nonostante le smentite di rito, il Milan ha la necessità di trovare rinforzi per puntellare la difesa. Sfumato Botman, obiettivo numero uno, le attenzioni dei rossoneri si sono spostate ora su Malick Thiaw, centrale tedesco classe 2001 dello Schalke 04, con il quale ci sarebbe già stata stata avviata una trattativa. Perché il Milan punta Malick Thiaw? Principalmente per la sua duttilità, dato che può giocare anche da terzino destro, e per la sua età giovanissima. Il Milan avrebbe già formulato un’offerta vicina ai 7 milioni, ma è stata ritenuta insoddisfacente. Ad ogni modo, la trattativa va avanti tanto che il giocatore non ha partecipato alla seduta di allenamento di ieri senza motivazioni ufficiali. Su di lui c’è anche il Liverpool, ma dalle ... Leggi su sport.periodicodaily (Di giovedì 27 gennaio 2022) Nonostante le smentite di rito, ilha la necessità di trovare rinforzi per puntellare la. Sfumato Botman, obiettivo numero uno, le attenzioni dei rossoneri si sono spostate ora su, centrale tedesco classe 2001 dello Schalke 04, con il quale ci sarebbe già stata stata avviata una trattativa. Perché ilpunta? Principalmente per la sua duttilità, dato che può giocare anche da terzino destro, e per la sua età giovanissima. Ilavrebbe già formulato un’offerta vicina ai 7 milioni, ma è stata ritenuta insoddisfacente. Ad ogni modo, la trattativa va avanti tanto che il giocatore non ha partecipato alla seduta di allenamento di ieri senza motivazioni ufficiali. Su di lui c’è anche il Liverpool, ma dalle ...

