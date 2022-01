Fumata nera alla 4° | ma valanga di voti a Mattarella | Ora andate a pregarlo Rivolta contro i leader | chi sono i ribelli

(Di giovedì 27 gennaio 2022) Nel segreto dell'urna, viva Sergioquarta votazione per il Quirinale, il presidente uscente raccoglie 166 preferenze a Montecitorio, la maggioranza schiacciante di chi ha votato in aula. Dietro di lui il nuovo candidato di bandire degli ex grillini di Alternativa c'è, il pm Nino Di Matteo con 56 preferenze (leggermente meno di quanto raccolto dal suo collega e predecessore Paolo Maddalena) e la sorpresa Luigi Manconi (8). Tra i quirinabili, Marta Cartbia (6), Mario Draghi (5), Giuliano Amato (4). Tutti più di Pier Ferdinando Casini. Tra le schede bianche annunciate dal centrosinistra e l'astensione del centrodestra,ha fatto breccia su una maggioranza silenziosa e determinata. Sul Capo dello Statofine converge una metà dei grillini (gli uomini di Di Maio?), la compagine ...

Advertising

you_trend : ?? Dopo sole 48 schede scrutinate, vista l'astensione di oltre 470 grandi elettori è già fumata nera nella quarta vo… - you_trend : ?? Fumata nera anche nella terza votazione per l'elezione del #PresidenteDellaRepubblica. #Quirinale2022 #MaratonaYouTrend - you_trend : ?? Fumata nera anche per il secondo scrutinio dell'elezione del Presidente della Repubblica #Quirinale #MaratonaYouTrend - News24_it : Presidente della Repubblica, quarta fumata nera: sale ancora Mattarella, destra astenuta - QUOTIDIANO NAZIONALE - LuigiAssecasa : RT @LaNotiziaTweet: Risultati elezione Presidente della repubblica, anche oggi una fumata nera: al quarto scrutinio cresce #Mattarella e sp… -

Ultime Notizie dalla rete : Fumata nera

Anche la quarta votazione è andata a vuoto. Ma l'auspicio è che labianca possa essere davvero a un passo. Da oggi il quorum scende a 505 e in linea teorica dovrebbe essere più facile eleggere il prossimo presidente della Repubblica. Nella pratica però così ...Quirinale:anche al quarto scrutinio per l'elezione del Capo dello Stato. La somma di schede bianche, nulle, astensioni e voti a singoli candidati rendono impossibile il raggiungimento del quorum a ...E' ancora fumata nera, la quarta, nella votazione per eleggere il capo dello Stato. Lo scrutinio ha fatto registrare 166 voti per il presidente uscente, Sergio Mattarella (ieri si era fermato a 125).Preferenze anche per il magistrato Nino Di Matteo. Il centrodestra si astiene, si susseguono gli incontri tra i leader dei partiti ...