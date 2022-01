Covid: 155.697 positivi, 389 le vittime (Di giovedì 27 gennaio 2022) Sono 155.697 i nuovi contagi da Covid nelle ultime 24 ore, secondo i dati del ministero della Salute. Ieri erano stati 167.206. Le vittime sono invece 389, mentre ieri erano state 426. Sono 1.039.756 ... Leggi su notizie.tiscali (Di giovedì 27 gennaio 2022) Sono 155.697 i nuovi contagi danelle ultime 24 ore, secondo i dati del ministero della Salute. Ieri erano stati 167.206. Lesono invece 389, mentre ieri erano state 426. Sono 1.039.756 ...

Advertising

Agenzia_Ansa : FLASH | Sono 155.697 i nuovi contagi da Covid e 389 le vittime nelle ultime 24 ore, secondo i dati del ministero della Salute #ANSA - TgLa7 : ??#Covid: oggi in Italia 155.697 casi e 389 decessi ?? - ilmetropolitan : ???? #Covid. #Bollettino: in calo #positivi (155.697) e decessi (389) - RobertoTom60 : » Tutta salute: Covid, oggi in Italia 155.697 casi e 389 morti: via libera dell’Ema alla pillola anti Coronavirus d… - luigiasero : Covid oggi Italia: 389 decessi e 155.697 contagi. In Sicilia 41 vittime -