Colombia, maxi - sequestro di cocaina in noci di cocco da inviare in Italia (Di giovedì 27 gennaio 2022) Le autorità Colombiane hanno sequestrato un container nel porto di Cartagena de Indias, nel nord del Paese, con 19.780 noci di cocco il cui contenuto naturale è stato sostituito con cocaina liquida. ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di giovedì 27 gennaio 2022) Le autoritàne hanno sequestrato un container nel porto di Cartagena de Indias, nel nord del Paese, con 19.780diil cui contenuto naturale è stato sostituito conliquida. ...

Advertising

Matteoube : Coooccobello! - mor_G0m3bitWBP : RT @MediasetTgcom24: Colombia, maxi-sequestro di droga in 20mila noci di cocco da inviare in Italia - rugiada71 : RT @MediasetTgcom24: Colombia, maxi-sequestro di droga in 20mila noci di cocco da inviare in Italia - BreakingItalyNe : RT @MediasetTgcom24: Colombia, maxi-sequestro di droga in 20mila noci di cocco da inviare in Italia - MediasetTgcom24 : Colombia, maxi-sequestro di droga in 20mila noci di cocco da inviare in Italia -