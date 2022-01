Boom di aste on line: spesi oltre 500 mln di euro (Di giovedì 27 gennaio 2022) Milano, 27 gen. - Il secondo anno di pandemia fa segnare tre nuovi record per l'industria delle aste online: nel 2021 sono stati spesi più di 500 milioni di euro e oltre un milione di persone ha fatto ... Leggi su notizie.tiscali (Di giovedì 27 gennaio 2022) Milano, 27 gen. - Il secondo anno di pandemia fa segnare tre nuovi record per l'industria delleon: nel 2021 sono statipiù di 500 milioni diun milione di persone ha fatto ...

Boom di aste on line: spesi oltre 500 mln di euro Adnkronos Boom di aste on line: spesi oltre 500 mln di euro Milano, 27 gen. (Adnkronos/Labitalia) - Il secondo anno di pandemia fa segnare tre nuovi record per l’industria delle aste online: nel 2021 sono stati spesi più di 500 milioni di euro e oltre un ...

