Barak può volare in Premier | su di lui un top club!

Antonin Barak, centrocampista del Verona e punto cardine della formazione di Igor Tudor, nelle ultime ore, sembra poter approdare presto in Premier League. L'annata stupefacente del ceco non sta passando inosservata e le richieste non tardano ad arrivare. Secondo l'esperto di mercato Nicolò Schira il Tottenham cerca l'assalto al centrocampista, contatti sempre più fitti tra le due società. Setti, presidente dei gialloblù, avrebbe già anche fissato il prezzo che si aggira intorno ai 20 milioni di euro. Ora la mossa spetta al club londinese che deciderà se affondare già nelle prossime ore o aspettare il mercato estivo per approfondire la questione.

Ultime Notizie dalla rete : Barak può Barak ammette: 'Verona, stupiremo ancora ma sogno di lottare per lo scudetto' ... un obiettivo ti può cambiare la vita. Se non molli, le difficoltà possono trasformarsi in opportunità e darti tanta carica. E, poi, grandi soddisfazioni". Grandi soddisfazioni che Barak ammette di ...

Verona, Barak: "Top 5 in Europa? Mi sento pronto, sogno lo scudetto" Sento che questo gruppo può mettere sotto pressione squadre come Lazio e Fiorentina. Poi io vorrei ... Il presidente Setti ha detto che è già pronto per i 5 migliori club d'Europa e Barak non si ...

Verona, Setti: 'Barak può giocare nei primi 4-5 club d'Europa. 25 milioni per lui sono pochi' Calciomercato.com ... un obiettivo ticambiare la vita. Se non molli, le difficoltà possono trasformarsi in opportunità e darti tanta carica. E, poi, grandi soddisfazioni". Grandi soddisfazioni cheammette di ...Sento che questo gruppomettere sotto pressione squadre come Lazio e Fiorentina. Poi io vorrei ... Il presidente Setti ha detto che è già pronto per i 5 migliori club d'Europa enon si ...