Amazon chiude il programma che invitava i dipendenti a elogiare l' azienda su Twitter

(Di giovedì 27 gennaio 2022) Era stato avviato nel 2018 per esaltare le condizioni di lavoro nei suoi centri di distribuzione, ci sono tracce di-ambasciatori anche italiani. Alcune fonti hanno rivelato al Financial Times che i dirigentinon erano soddisfatti dei risultati della campagna

Advertising

GINAMONTANAGRR : @Carmenthesign Ma perché lo vedo con i miei occhi, sento tutti i giorni i negozianti lamentarsi.. tutti comprano su… - gigibeltrame : Google chiude un altro progetto: YouTube Originals al capolinea #digilosofia - hiboss_hiboss : RT @SalvoSalento: @Cambiacasacca Gente che compra su Amazon lamentandosi di Amazon che chiude i negozi, ne abbiamo? -

Ultime Notizie dalla rete : Amazon chiude

Il Sole 24 ORE

"L'armata Twitter di" : così erano stati definiti, dai media statunitensi, i dipendenti - ambasciatori. Il programma è stato ritenuto controverso e ha generato diverse polemiche per almeno due ...... 2022 Palazzo Lascaris Niente aumento Irap pere i colossi dell'e - commerce Redazione - ... 2021 Migliori Bonus Benvenuto Scommesse Home Torino Torino Contigo,il negozio in via Po, ma ...27 gen 2022 - La major espande il proprio contratto col gigante dell’e-commerce: su Twitch e Amazon Music arriveranno esclusive, merchandise e audio spaziale ...A Roma si esaminano gli ultimi documenti e si spera di ottenere il "Via" entro febbraio per poter firmare i contratti tra Interporto e Scannell ...