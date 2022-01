Vlahovic Juve, Nardella: «Umiliati i valori dei nostri tifosi» (Di mercoledì 26 gennaio 2022) Il sindaco di Firenze Nardella ha commentato la cessione di Vlahovic alla Juventus da parte della Fiorentina Dario Nardella, sindaco di Firenze, ha rilasciato a La Gazzetta dello Sport un commento sulla cessione di Vlahovic alla Juventus da parte della Fiorentina. LE PAROLE – ««Da tifoso non posso negare il dispiacere di vedere andar via a metà stagione il giocatore simbolo di questa prima ottima parte di campionato. E ancora peggio vederlo ceduto a una squadra che, vista la classifica, è una diretta concorrente. Più in generale credo sia l’ennesima dimostrazione di un calcio che si sta allontanando sempre più dai tifosi e dal suo senso autentico, comandato da figure che non dovrebbero avere tutto questo potere. La visione romantica del calciatore “bandiera” è ... Leggi su calcionews24 (Di mercoledì 26 gennaio 2022) Il sindaco di Firenzeha commentato la cessione diallantus da parte della Fiorentina Dario, sindaco di Firenze, ha rilasciato a La Gazzetta dello Sport un commento sulla cessione diallantus da parte della Fiorentina. LE PAROLE – ««Da tifoso non posso negare il dispiacere di vedere andar via a metà stagione il giocatore simbolo di questa prima ottima parte di campionato. E ancora peggio vederlo ceduto a una squadra che, vista la classifica, è una diretta concorrente. Più in generale credo sia l’ennesima dimostrazione di un calcio che si sta allontanando sempre più daie dal suo senso autentico, comandato da figure che non dovrebbero avere tutto questo potere. La visione romantica del calciatore “bandiera” è ...

