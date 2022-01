Sfuma il sogno della semifinale degli Australian Open: Sinner eliminato da Tsitsipas (Di mercoledì 26 gennaio 2022) Sfuma il sogno della semifinale degli Australian Open per Jannik Sinner . La corsa del talento azzutto nel primo Slam della stagione (in corso sui campi in cemento del Melbourne Park) si ferma ai ... Leggi su sport.tiscali (Di mercoledì 26 gennaio 2022)ilper Jannik. La corsa del talento azzutto nel primo Slamstagione (in corso sui campi in cemento del Melbourne Park) si ferma ai ...

Advertising

calcioepepe : #AustralianOpen2022 'Sfuma il sogno della semifinale per il VENTENNE AZZURRO' Se mi avessero detto che un giorno… - fisco24_info : Tennis, Australia: Sinner battuto nei quarti da Tsitsipas: Sfuma il sogno della semifinale in uno Slam per il 20enn… - Agenzia_Ansa : Tennis, Sinner viene battuto da Tsitsipas nei quarti degli Australian Open. Sfuma il sogno della semifinale in uno… - darioderrico : RT @RadioSportiva: Sfuma il sogno di vedere due italiani nelle semifinali degli Australian Open 2022. Dopo il successo di ieri di Berrettin… - RadioSportiva : Sfuma il sogno di vedere due italiani nelle semifinali degli Australian Open 2022. Dopo il successo di ieri di Berr… -