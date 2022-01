Scontro tra Rudy Zerbi e Anna Pettinelli a suon di insulti: tutto per un alunno! (Di mercoledì 26 gennaio 2022) Il serale si avvicina e gli animi sono sempre più tesi nella scuola di Amici perché qualcuno potrebbe uscire dal programma da un momento all’altro. Così i professori cercano di “proteggere” gli allievi delle proprie squadre su cui hanno deciso di investire, ma questo può causare scontri anche molto accesi con gli altri docenti. Questo è capitato a Rudy Zerbi e Anna Pettinelli oggi. Qual è l’allievo per cui hanno litigato Anna Pettinelli e Rudy Zerbi? I due docenti di canto hanno discusso in modo acceso per il rapper Crytical che fa parte della squadra di Zerbi. Il ragazzo secondo l’ex produttore della Sony ha bisogno di “migliorare sul cantato”, ma Pettinelli non è d’accordo e gli dice senza mezzi termini che lui sta ... Leggi su tutto.tv (Di mercoledì 26 gennaio 2022) Il serale si avvicina e gli animi sono sempre più tesi nella scuola di Amici perché qualcuno potrebbe uscire dal programma da un momento all’altro. Così i professori cercano di “proteggere” gli allievi delle proprie squadre su cui hanno deciso di investire, ma questo può causare scontri anche molto accesi con gli altri docenti. Questo è capitato aoggi. Qual è l’allievo per cui hanno litigato? I due docenti di canto hanno discusso in modo acceso per il rapper Crytical che fa parte della squadra di. Il ragazzo secondo l’ex produttore della Sony ha bisogno di “migliorare sul cantato”, manon è d’accordo e gli dice senza mezzi termini che lui sta ...

