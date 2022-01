Roberto Cravero … (Di mercoledì 26 gennaio 2022) GLIEROIDELCALCIO.COM (Antonio Capotosto) – Se il Genoa (primo club italiano ad espugnare Anfield) non fosse stato eliminato dall’Ajax nella Coppa Uefa 1992 avremmo assistito per il terzo anno di seguito a una finale tutta italiana. Il capitano del Grifone era Gianluca Signorini, che il 4 giugno 1995 dopo il rientro negli spogliatoi tornerà di corsa in lacrime sotto la curva rossoblù dopo la rimonta dell’Inter sul Padova che permise al Grifone –seppur alla fine inutilmente, dopo quei calci di rigore al Franchi di Firenze- di giocarsi lo spareggio per la permanenza in Serie A contro i biancoscudati. E nel 1998 un’altra bandiera come Roberto Cravero lascerà il rettangolo verde piangendo nel giorno dell’ultima partita, quando il Perugia festeggerà il ritorno nella massima serie a discapito del Torino. Il libero piemontese aveva riabbracciato la sponda ... Leggi su glieroidelcalcio (Di mercoledì 26 gennaio 2022) GLIEROIDELCALCIO.COM (Antonio Capotosto) – Se il Genoa (primo club italiano ad espugnare Anfield) non fosse stato eliminato dall’Ajax nella Coppa Uefa 1992 avremmo assistito per il terzo anno di seguito a una finale tutta italiana. Il capitano del Grifone era Gianluca Signorini, che il 4 giugno 1995 dopo il rientro negli spogliatoi tornerà di corsa in lacrime sotto la curva rossoblù dopo la rimonta dell’Inter sul Padova che permise al Grifone –seppur alla fine inutilmente, dopo quei calci di rigore al Franchi di Firenze- di giocarsi lo spareggio per la permanenza in Serie A contro i biancoscudati. E nel 1998 un’altra bandiera comelascerà il rettangolo verde piangendo nel giorno dell’ultima partita, quando il Perugia festeggerà il ritorno nella massima serie a discapito del Torino. Il libero piemontese aveva riabbracciato la sponda ...

Advertising

InNotizia : L’ex difensore di Torino e Lazio, Roberto Cravero, è intervenuto quest’oggi a Febbre a 90, in onda su Vikonos Web R… - nico_lai93 : RT @QuiMediaset_it: #CoppaItalia Alle 21 in diretta su #Canale5 va in onda #InterEmpoli con la telecronaca di @RickyTrevisani e Roberto Cr… - UfficialeY : RT @QuiMediaset_it: #CoppaItalia Alle 21 in diretta su #Canale5 va in onda #InterEmpoli con la telecronaca di @RickyTrevisani e Roberto Cr… - _Sport_Calcio_ : #CoppaItalia Alle 21 in diretta su #Canale5 va in onda #InterEmpoli con la telecronaca di @RickyTrevisani e Robert… - _Sport_Calcio_ : RT @QuiMediaset_it: #CoppaItalia Alle 21 in diretta su #Canale5 va in onda #InterEmpoli con la telecronaca di @RickyTrevisani e Roberto Cr… -

Ultime Notizie dalla rete : Roberto Cravero Cravero: "Il Napoli deve credere allo scudetto, per la Champions occhio alla Roma L'ex difensore di Torino e Lazio, Roberto Cravero , è intervenuto quest'oggi a Febbre a 90, in onda su Vikonos Web Radio/Tv. Ecco le sue dichiarazioni: Il Napoli deve crederci e pensare in grande, ha la rosa per farlo ed un tecnico ...

Volley A3/M: Pordenone troppo forte, Monge - Gerbaudo Savigliano cade in casa (VIDEO) ... 19 - 25, 21 - 25) Monge - Gerbaudo Savigliano: Galaverna 15, Bosio 9, Ghio 6, Dutto 4, Gonella 2, Vittone 2, Garelli 1, Mellano, Bossolasco, Gallo, Rabbia, Bergesio, Cravero, Testa. Coach Roberto ...

Roberto Cravero, tante emozioni con la maglia del Torino Toro News ON AIR - Cravero: "Il Napoli deve crederci" L’ex difensore di Torino e Lazio, Roberto Cravero, è intervenuto a Febbre a 90, in onda su Vikonos Web Radio/Tv: "Il Napoli deve crederci e pensare in grande, ha la rosa per farlo ed un tecnico capace ...

Cravero su Maignan: "Non sta facendo rimpiangere Donnarumma" Intervenuto ai microfoni di Mediaset, Roberto Cravero ha parlato di Maignan. Queste le sue parole: "Il suo percorso recita giovanili del Psg e la vittoria di un campionato da ...

L'ex difensore di Torino e Lazio,, è intervenuto quest'oggi a Febbre a 90, in onda su Vikonos Web Radio/Tv. Ecco le sue dichiarazioni: Il Napoli deve crederci e pensare in grande, ha la rosa per farlo ed un tecnico ...... 19 - 25, 21 - 25) Monge - Gerbaudo Savigliano: Galaverna 15, Bosio 9, Ghio 6, Dutto 4, Gonella 2, Vittone 2, Garelli 1, Mellano, Bossolasco, Gallo, Rabbia, Bergesio,, Testa. Coach...L’ex difensore di Torino e Lazio, Roberto Cravero, è intervenuto a Febbre a 90, in onda su Vikonos Web Radio/Tv: "Il Napoli deve crederci e pensare in grande, ha la rosa per farlo ed un tecnico capace ...Intervenuto ai microfoni di Mediaset, Roberto Cravero ha parlato di Maignan. Queste le sue parole: "Il suo percorso recita giovanili del Psg e la vittoria di un campionato da ...