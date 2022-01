Quirinale, Viaggio nella grande bellezza con Cesare Bocci su Canale 5: una puntata speciale (Di mercoledì 26 gennaio 2022) Cesari Bocci, dopo i tentennamenti della rete delle ultime settimane che lo avevano tenuto lontano dalla messa in onda, torna in televisione con la sua apprezzatissima Viaggio nella grande bellezza. L’attore e presentatore scende in campo su Canale5 con lo speciale Viaggio della trasmissione che racconterà la storia e l’importanza della residenza presidenziale del Quirinale. La puntata speciale in onda mercoledì 26 gennaio 2022 a partire dalle ore 21:40 circa, con la partecipazione della guida d’eccezione Cesara Buonamici, svela le maggiori curiosità del Quirinale e di tutti i suoi illustri inquilini proprio nei giorni febbrili che dovranno chiarire chi prenderà il posto di Sergio ... Leggi su thesocialpost (Di mercoledì 26 gennaio 2022) Cesari, dopo i tentennamenti della rete delle ultime settimane che lo avevano tenuto lontano dalla messa in onda, torna in televisione con la sua apprezzatissima. L’attore e presentatore scende in campo su5 con lodella trasmissione che racconterà la storia e l’importanza della residenza presidenziale del. Lain onda mercoledì 26 gennaio 2022 a partire dalle ore 21:40 circa, con la partecipazione della guida d’eccezione Cesara Buonamici, svela le maggiori curiosità dele di tutti i suoi illustri inquilini proprio nei giorni febbrili che dovranno chiarire chi prenderà il posto di Sergio ...

