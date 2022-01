Quirinale, secondo voi il centrodestra riuscirà a far votare a Pd e M5s un proprio candidato? (Di mercoledì 26 gennaio 2022) {"image":{"mediaId":null,"mediaUrl":null},"text":"sì","index":0},{"image":{"mediaId":null,"mediaUrl":null},"text":"no","index":1} Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 26 gennaio 2022) {"image":{"mediaId":null,"mediaUrl":null},"text":"sì","index":0},{"image":{"mediaId":null,"mediaUrl":null},"text":"no","index":1}

Advertising

you_trend : ?? Fumata nera anche per il secondo scrutinio dell'elezione del Presidente della Repubblica #Quirinale #MaratonaYouTrend - Agenzia_Ansa : SPECIALE QUIRINALE | Al via la diretta della seconda votazione per l'elezione del presidente della Repubblica… - CarloCalenda : Quirinale. Atto primo scena prima: dichiarazioni vaghe tese a sottolineare profondo senso di responsabilità: voglia… - Just_Morgana : RT @Iperbole_: La destra propone 3 nomi per il #Quirinale: #LetiziaMoratti, #MarcelloPera, #CarloNordio. La prima voleva distribuire i vac… - HappyJayPo : RT @Iperbole_: La destra propone 3 nomi per il #Quirinale: #LetiziaMoratti, #MarcelloPera, #CarloNordio. La prima voleva distribuire i vac… -