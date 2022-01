Quirinale: non c’è intesa, il centrosinistra boccia la rosa del centrodestra e Letta punta sul “conclave” (Di mercoledì 26 gennaio 2022) Oggi alle 11 si torna in Aula a Montecitorio per l’elezione del Presidente della Repubblica, e dopo la fumata nera di ieri continua il braccio di ferro tra le coalizioni. All’alba del nuovo scrutinio, l’intesa tra i partiti è materia scivolosa su cui si innestano le “mosse” del centrodestra e del centrosinitra, quest’ultimo contrario alla di nomi presentata dal primo poche ore fa. Da Pd-M5S e Leu la richiesta di una soluzione “super partes” che goda della massima condivisione possibile, mentre Enrico Letta invoca un “conclave” per archiviare l’impasse Quirinale. Quirinale: non c’è intesa, oggi terza votazione La seconda fumata nera di ieri sull’elezione del Capo dello Stato dopo Sergio Mattarella apre all’orizzonte di una terza giornata densa di incognite e ... Leggi su thesocialpost (Di mercoledì 26 gennaio 2022) Oggi alle 11 si torna in Aula a Montecitorio per l’elezione del Presidente della Repubblica, e dopo la fumata nera di ieri continua il braccio di ferro tra le coalizioni. All’alba del nuovo scrutinio, l’tra i partiti è materia scivolosa su cui si innestano le “mosse” dele del centrosinitra, quest’ultimo contrario alla di nomi presentata dal primo poche ore fa. Da Pd-M5S e Leu la richiesta di una soluzione “super partes” che goda della massima condivisione possibile, mentre Enricoinvoca un “” per archiviare l’impasse: non c’è, oggi terza votazione La seconda fumata nera di ieri sull’elezione del Capo dello Stato dopo Sergio Mattarella apre all’orizzonte di una terza giornata densa di incognite e ...

