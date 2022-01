Mancini: «Balotelli? Bisogna vedere la forma fisica e come si integra nel gruppo. Lo valuteremo» (Di mercoledì 26 gennaio 2022) Il commissario tecnico della Nazionale italiana, Roberto Mancini, ha parlato in conferenza stampa per presentare lo di Coverciano, in programma fino a venerdì. Di seguito il resoconto di Tuttomercatoweb.com. Sul ritorno di Balotelli in Nazionale: “Prima di partire volevo ringraziare i club che ci hanno dato la possibilità di avere i ragazzi qui, non era una data Fifa e quindi grazie per la disponibilità. È uno stage giusto visti gli ultimi mesi, dobbiamo valutare tante situazioni e quella di Mario rientra tra queste“. Su cosa lavorerà in questi giorni? “Sono due allenamenti, oggi e domani e poi la partitina venerdì mattina. Proveremo un po’ di situazioni tattiche differenti, sono due giorni non tanti… Proveremo cose un po’ differenti, forse è giusto anche valutare chi non veniva chiamato da tempo tipo Balotelli o altri. Questo stage ... Leggi su ilnapolista (Di mercoledì 26 gennaio 2022) Il commissario tecnico della Nazionale italiana, Roberto, ha parlato in conferenza stampa per presentare lo di Coverciano, in programma fino a venerdì. Di seguito il resoconto di Tuttomercatoweb.com. Sul ritorno diin Nazionale: “Prima di partire volevo ringraziare i club che ci hanno dato la possibilità di avere i ragazzi qui, non era una data Fifa e quindi grazie per la disponibilità. È uno stage giusto visti gli ultimi mesi, dobbiamo valutare tante situazioni e quella di Mario rientra tra queste“. Su cosa lavorerà in questi giorni? “Sono due allenamenti, oggi e domani e poi la partitina venerdì mattina. Proveremo un po’ di situazioni tattiche differenti, sono due giorni non tanti… Proveremo cose un po’ differenti, forse è giusto anche valutare chi non veniva chiamato da tempo tipoo altri. Questo stage ...

Advertising

Azzurri : #Nazionale ???? ?? Il Ct #Mancini convoca 35 #Azzurri per lo stage in programma dal 26 al 28 gennaio a #Coverciano I… - zazoomblog : Mancini: «Balotelli? Bisogna vedere la forma fisica e come si integra nel gruppo. Lo valuteremo» - #Mancini: #«Bal… - IlmsgitSport : #mancini: «Balotelli? Lo studieremo, proveremo altre situazioni tattiche» - ilmessaggeroit : #mancini: «Balotelli? Lo studieremo, proveremo altre situazioni tattiche» - napolista : #Mancini: «#Balotelli? Bisogna vedere la forma fisica e come si integra nel gruppo. Lo valuteremo» In conferenza s… -