Lorenzo, ucciso dal virus a 10 anni. Il padre: prendeva farmaci, aspettavamo a vaccinarlo (Di mercoledì 26 gennaio 2022) La famiglia: «Siamo tutti vaccinati, Lorenzo prendeva farmaci così avevamo deciso di attendere». Il peggioramento è stato repentino: il bambino è stato colpito dalla rabdomiolisi. Il sindaco di Nucetto, in provincia di Cuneo: «Una tragedia ingiusta» Leggi su corriere (Di mercoledì 26 gennaio 2022) La famiglia: «Siamo tutti vaccinati,così avevamo deciso di attendere». Il peggioramento è stato repentino: il bambino è stato colpito dalla rabdomiolisi. Il sindaco di Nucetto, in provincia di Cuneo: «Una tragedia ingiusta»

Advertising

Avvenire_Nei : La morte di Lorenzo Parelli – il diciottenne ucciso venerdì scorso da una putrella d’acciaio – ha riacceso il dibat… - Corriere : Lorenzo, ucciso dal virus a 10 anni. Il padre: «Prendeva farmaci, aspettavamo a vaccinarlo» - Rankingfullsto2 : RT @Faith49020149: Per Lorenzo Parelli ucciso a Udine da una trave aka morire mentre si studia e si lavora GRATIS senza sicurezza durante l… - rep_torino : I genitori di Lorenzo, il bambino ucciso dal Covid a 10 anni: 'Non siamo No Vax' [dalla nostra inviata Federica Cra… - infoitsalute : I genitori di Lorenzo, il bambino ucciso dal Covid a 10 anni: 'Non siamo No Vax' -