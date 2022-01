Lidia Maksymowicz | la cavia di Mengele sopravvissuta all’Olocausto

Leggi su dilei

(Di mercoledì 26 gennaio 2022) C’era una volta, neanche tanto tempo fa, uno dei capitoli più neri dell’intera storia dell’umanità intitolato Olocausto. In molti hanno provato a dimenticare, perché così sarebbe stato più facile. Ma quelle pagine del libro ormai erano state scritte e non si potevano cancellare. Così, il nostro compito ieri e oggi è diventato di ricordare affinché tali atrocità non vengano mai più perpetuate. E lo facciamo attraverso le storie reali di persone che quell’inferno lo hanno vissuto sulla loro pelle, che in quello sono cadute o da quello sono riuscite a scappare. Comeche, quando tutto è iniziato, era solo una bambina. Nessuno aveva il diritto di strapparle via quell’infanzia spensierata e allegra che le spettava di diritto, eppure lo hanno fatto perché sua era la colpa di essere una bambina figlia della Resistenza. Così ecco che anche il suo nome non aveva più ...