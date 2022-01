L' alternativa chic per lo smart working

Leggi su iodonna

(Di mercoledì 26 gennaio 2022) Alleata di stile del lockdown, la classica felpa con cappuccio da donna è diventata ormai un pezzo irrinunciabile dell’outfit. A dimostrarlo, le passerelle che anticipano la stagione Primavera Estate 2022, dove è ancora assoluta protagonista. Come creare un look con la mitica hoodie che sia non solo pratico, ma anche elegante? La felpa con cappuccio protagonista della sfilata Bos X Russell Athletic (Photo: Imaxtree). Leggi anche › Cosa mettere sotto la giacca? 5 idee diverse dalla solita camicia Dove l’abbiamo vista Un pezzo di storia. La felpa col cappuccio tiene banco dagli anni Trenta, quando la Knickerbocker Knitting Mills, antesignana di Champion, la lanciò per prima sul mercato. L’idea di applicare il cappuccio alla felpa fu dettata dalla necessità di coprirsi, anche in ...