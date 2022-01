La corsa al Quirinale diventa un derby sannita: voti per Mastella e De Caro (Di mercoledì 26 gennaio 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoRoma- Altro nulla di fatto per l’elezione del Presidente della Repubblica. In mancanza di un accordo tra i partiti, sono state nuovamente le schede bianche le più gettonate della terza tornata. Mattarella il più votato (125) con Crosetto e Maddalena a ruota. voti anche per il sindaco di Benevento Mastella (6) e per il deputato Umberto Del Basso De Caro (2). Queste le preferenze odierne. Mattarella 125; Crosetto 114; Maddalena 61; Casini 52; Giorgetti 19; Cartabia 8; Manconi 8; Bersani 7; Bossi 7; Cappato 6; Doria 6; Mastella 6; Moles 6; Draghi 5; Berlusconi 4; Gratteri 4; Belloni 3; Coretti 3; Maria Teresa Baldini 2; Bandecchi 2; Francesco Cappello 2; Del Basso De Caro 2; Pianasso 2; Giovanni Sanna 2; Sciscione 2; Vespa 2. L'articolo proviene da Anteprima24.it. Leggi su anteprima24 (Di mercoledì 26 gennaio 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoRoma- Altro nulla di fatto per l’elezione del Presidente della Repubblica. In mancanza di un accordo tra i partiti, sono state nuovamente le schede bianche le più gettonate della terza tornata. Mattarella il più votato (125) con Crosetto e Maddalena a ruota.anche per il sindaco di Benevento(6) e per il deputato Umberto Del Basso De(2). Queste le preferenze odierne. Mattarella 125; Crosetto 114; Maddalena 61; Casini 52; Giorgetti 19; Cartabia 8; Manconi 8; Bersani 7; Bossi 7; Cappato 6; Doria 6;6; Moles 6; Draghi 5; Berlusconi 4; Gratteri 4; Belloni 3; Coretti 3; Maria Teresa Baldini 2; Bandecchi 2; Francesco Cappello 2; Del Basso De2; Pianasso 2; Giovanni Sanna 2; Sciscione 2; Vespa 2. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

