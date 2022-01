I bluff della transizione ecologica

(Di mercoledì 26 gennaio 2022), energia green, auto elettriche, pannelli solari, energie rinnovabili ed economie ad alto valore aggiunto. Quante volte abbiamo sentito e letto queste parole? E quante volte abbiamo ascoltato il mantra che ‹‹adesso occorre uscire dalla dipendenza dagli idrocarburi per salvare il clima››? Migliaia. Poche volte invece abbiamo sentito da coloro che pontificano su una materia complicatissimaquale non sanno nulla, o quasi, che una singola batteria per auto elettrica può pesare fino a 500 kg e che per la sua fabbricazione richiede lo scavo, lo spostamento ed il trattamento di oltre 225 tonnellate di materie prime che si trovano in Cina o nella Repubblica Democratica del Congo, dove anche i bambini scavano a mani nude e talvolta muoiono e si ammalano per estrarre quei minerali ricchi di cobalto: un materiale ...

