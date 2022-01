Gigi D’Alessio, il figlio LDA sui social diretto sulla nascita del fratellino: “Io ho …” (Di mercoledì 26 gennaio 2022) Quella di lunedì 24 gennaio è stata una giornata molto importante per la famiglia D’Alessio. Il celebre cantante ha infatti provato la grande gioia di diventare per la quinta volta papà dopo che la compagna Denise Esposito ha partorito il piccolo Francesco. Molti sono stati a commentare la notizia della nascita del piccolo D’Alessio e tra questi anche LDA ovvero il figlio del cantante attualmente presente nella scuola di Amici di Maria De Filippi. Gigi D’Alessio papà per la quinta volta Lunedì 24 gennaio 2022 la famiglia D’Alessio si è allargata ancora di più. Il celebre artista ha infatti annunciato al mondo intero di essere diventato per la quinta volta papà del piccolo Francesco. E per farlo ha condiviso un post sui social. Il cantante ha ... Leggi su baritalianews (Di mercoledì 26 gennaio 2022) Quella di lunedì 24 gennaio è stata una giornata molto importante per la famiglia. Il celebre cantante ha infatti provato la grande gioia di diventare per la quinta volta papà dopo che la compagna Denise Esposito ha partorito il piccolo Francesco. Molti sono stati a commentare la notizia delladel piccoloe tra questi anche LDA ovvero ildel cantante attualmente presente nella scuola di Amici di Maria De Filippi.papà per la quinta volta Lunedì 24 gennaio 2022 la famigliasi è allargata ancora di più. Il celebre artista ha infatti annunciato al mondo intero di essere diventato per la quinta volta papà del piccolo Francesco. E per farlo ha condiviso un post sui. Il cantante ha ...

