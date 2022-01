Conte combina guai | trama con Salvini e va allo scontro con Di Maio e Grillo

(Di mercoledì 26 gennaio 2022) Il comico si è mosso per fermare il presidente dei Cinque Stelle (e la sua vice Taverna) su Casellati o su altre candidature sgradite e i parlamentari vicini al ministro degli Esteri gli hanno mandato un segnale votando Mattarella. L’ex premier non controlla i gruppi era cerca di sfasciare tutto. È il capo debole e indefinibile che rallenta gli accordi

Questa mattina Giuseppe si è dato coraggio e ha fatto una cosa che non osava fare da molto tempo: decidere. Ha radunato i parlamentari Cinque Stelle più devoti, non ci ha impiegato parecchio tempo, e li ha istruiti ... Il comico si è mosso per fermare il presidente dei Cinque Stelle (e la sua vice Taverna) su Casellati o su altre candidature sgradite e i parlamentari vicini ...