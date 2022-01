Canada, trovate altre 93 tombe in ex scuole cattoliche (Di mercoledì 26 gennaio 2022) Una comunità di nativi canadesi ha annunciato di avere identificato altre 93 tombe nel sito di un ex collegio cattolico nel Canada occidentale , mesi dopo lo scandalo che ha scosso il Paese. Questa ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di mercoledì 26 gennaio 2022) Una comunità di nativi canadesi ha annunciato di avere identificato93nel sito di un ex collegio cattolico neloccidentale , mesi dopo lo scandalo che ha scosso il Paese. Questa ...

Canada, trovate altre 93 tombe in ex scuole cattoliche TGCOM Canada, trovate altre 93 tombe in ex scuole cattoliche Mesi dopo lo scandalo sugli abusi ai bimbi accolti nelle comunità religiose tra il 1880 e il 1980, una nuova ricerca promossa dai nativi avrebbe identificato con il geo-radar "potenziali sepolture uma ...

