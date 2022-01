Assurdo Dybala: sta valutando un’ipotesi a sorpresa! (Di mercoledì 26 gennaio 2022) La dirigenza bianconera non è impegnata solamente sul fronte entrate, con l’arrivo imminente di Vlahovic e il possibile interessamento a Nahitan Nandez del Cagliari, ma anche sul fronte uscite. Kaio Jorge andrà via in prestito per cercare di trovare più spazio mentre Bentancur potrebbe partire per giocare in Premier League dove è forte l’interessamento dell’Aston Villa di Gerrard. Dybala Juventus mercatoLa questione più spinosa, però, è sicuramente il rinnovo di Paulo Dybala. Secondo quanto riportato dalla Gazzetta Dello Sport, la dirigenza bianconera offrirà all’argentino un rinnovo di tre anni a cifre inferiori rispetto a quelle stabilite qualche mese fa. Di conseguenza la Joya starebbe valutando anche la possibilità di lasciare la Juventus a parametro zero. L’Inter rimane vigile alla finestra. LEGGI ANCHE: Juventus, ... Leggi su rompipallone (Di mercoledì 26 gennaio 2022) La dirigenza bianconera non è impegnata solamente sul fronte entrate, con l’arrivo imminente di Vlahovic e il possibile interessamento a Nahitan Nandez del Cagliari, ma anche sul fronte uscite. Kaio Jorge andrà via in prestito per cercare di trovare più spazio mentre Bentancur potrebbe partire per giocare in Premier League dove è forte l’interessamento dell’Aston Villa di Gerrard.Juventus mercatoLa questione più spinosa, però, è sicuramente il rinnovo di Paulo. Secondo quanto riportato dalla Gazzetta Dello Sport, la dirigenza bianconera offrirà all’argentino un rinnovo di tre anni a cifre inferiori rispetto a quelle stabilite qualche mese fa. Di conseguenza la Joya starebbeanche la possibilità di lasciare la Juventus a parametro zero. L’Inter rimane vigile alla finestra. LEGGI ANCHE: Juventus, ...

Advertising

AleGobbo87 : RT @ramdoria: Quindi x voi la @juventusfc non rinnova Dybala e lo perde a0??,non riscatta morata(e questo lo penso anche io) e rimane col s… - Skysurfer72 : RT @ramdoria: Quindi x voi la @juventusfc non rinnova Dybala e lo perde a0??,non riscatta morata(e questo lo penso anche io) e rimane col s… - ramdoria : Quindi x voi la @juventusfc non rinnova Dybala e lo perde a0??,non riscatta morata(e questo lo penso anche io) e ri… - ggirlaalmighty : Chiesa farà un rush assurdo per tornare a giocare con Dusan e insieme a Dybala riprendersi la Juventus fc e la vett… - MarcoLe86931402 : @ChristianConte_ @parens12 @AFGiudice A me sembra tutto così assurdo. Arrivabene che nei pre-partita parla di cris… -