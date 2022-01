WWE: In arrivo a SmackDown nuovi talenti da NXT? (Di martedì 25 gennaio 2022) Come sappiamo, il Royal Rumble match sa essere ricco di sorprese: nel corso degli anni diversi wrestler hanno fatto il loro debutto o il loro ritorno durante uno degli incontri più famosi della storia del wrestling. A quanto pare però, quest’anno la WWE ha intenzione di iniziare a sorprendere i propri fan a partire dall’episodio di SmackDown che si terrà 24 ore prima del PPV. A riportare la notizia è il PW Insider, secondo il quale diverse superstar di NXT appariranno durante lo show blu. nuovi arrivi a SmackDown? Secondo quanto riportato da Mike Johnson dell’Insider, Io Shirai e Dakota Kai faranno parte dell’episodio di SmackDown in attesa del Royal Rumble match. Oltre a loro due, anche Roderick Strong e L.A. Knight potrebbero apparire durante l’episodio, visto che entrambi hanno ... Leggi su zonawrestling (Di martedì 25 gennaio 2022) Come sappiamo, il Royal Rumble match sa essere ricco di sorprese: nel corso degli anni diversi wrestler hanno fatto il loro debutto o il loro ritorno durante uno degli incontri più famosi della storia del wrestling. A quanto pare però, quest’anno la WWE ha intenzione di iniziare a sorprendere i propri fan a partire dall’episodio diche si terrà 24 ore prima del PPV. A riportare la notizia è il PW Insider, secondo il quale diverse superstar diappariranno durante lo show blu.arrivi a? Secondo quanto riportato da Mike Johnson dell’Insider, Io Shirai e Dakota Kai faranno parte dell’episodio diin attesa del Royal Rumble match. Oltre a loro due, anche Roderick Strong e L.A. Knight potrebbero apparire durante l’episodio, visto che entrambi hanno ...

