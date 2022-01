Vlahovic-Juve, arrivano le parole di Cobolli Gigli. E su Dybala… (Di mercoledì 26 gennaio 2022) “Una notizia molto interessante. Se fosse vero, farei un grande plauso alla società. Sarebbe un investimento di grande necessità.” Nel corso di un’intervista rilasciata al programma radiofonico “1 Football Club”, l’ex presidente della Juventus Giovanni Cobolli Gigli ha parlato della squadra bianconera e ha espresso la sua opinione riguardo il possibile acquisto di Dusan Vlahovic: “Contrariamente all’affare Ronaldo, che ho sempre criticato, Vlahovic sarebbe un’operazione molto intelligente. Ho la sensazione che dietro a questo colpo ci sia la mente del vero proprietario della Juventus: John Elkann. Parlo per sensazioni, non perchè abbia contatti diretti. La Juventus anticiperebbe un’operazione che avrebbe fatto in estate, ha effettuato un aumento di capitale che le ... Leggi su rompipallone (Di mercoledì 26 gennaio 2022) “Una notizia molto interessante. Se fosse vero, farei un grande plauso alla società. Sarebbe un investimento di grande necessità.” Nel corso di un’intervista rilasciata al programma radiofonico “1 Football Club”, l’ex presidente dellantus Giovanniha parlato della squadra bianconera e ha espresso la sua opinione riguardo il possibile acquisto di Dusan: “Contrariamente all’affare Ronaldo, che ho sempre criticato,sarebbe un’operazione molto intelligente. Ho la sensazione che dietro a questo colpo ci sia la mente del vero proprietario dellantus: John Elkann. Parlo per sensazioni, non perchè abbia contatti diretti. Lantus anticiperebbe un’operazione che avrebbe fatto in estate, ha effettuato un aumento di capitale che le ...

