Sei anni senza Giulio Regeni. Fiumicello di colora di giallo (Di martedì 25 gennaio 2022) Un paese che si colora di giallo, ancora una volta, per chiedere verità e giustizia per Giulio Regeni. Un tam tam di bandiere ai balconi, luci accese alle finestre e braccialetti ai polsi che parte da Fiumicello e raggiunge tutta Italia a sei anni esatti dall’ultimo messaggio che il ricercatore friulano inviò da Il Cairo. Erano le 19.41 del 25 gennaio 2016, poi il silenzio. Il suo corpo senza vita, torturato, fu trovato il 3 febbraio lungo l’autostrada tra Il Cairo e Alessandria. Da allora la famiglia non hai smesso di lottare per chiedere verità. A Fiumicello la giornata comincia con una maratona di letture, dedicata ai pensieri e ai diritti. Poi l’intitolazione del parco scolastico al concittadino Giulio. “La targa di ... Leggi su udine20 (Di martedì 25 gennaio 2022) Un paese che sidi, ancora una volta, per chiedere verità e giustizia per. Un tam tam di bandiere ai balconi, luci accese alle finestre e braccialetti ai polsi che parte dae raggiunge tutta Italia a seiesatti dall’ultimo messaggio che il ricercatore friulano inviò da Il Cairo. Erano le 19.41 del 25 gennaio 2016, poi il silenzio. Il suo corpovita, torturato, fu trovato il 3 febbraio lungo l’autostrada tra Il Cairo e Alessandria. Da allora la famiglia non hai smesso di lottare per chiedere verità. Ala giornata comincia con una maratona di letture, dedicata ai pensieri e ai diritti. Poi l’intitolazione del parco scolastico al concittadino. “La targa di ...

Advertising

amnestyitalia : Domani saranno passati sei anni esatti dal rapimento di Giulio Regeni al Cairo. Anche quest’anno vi invitiamo ad un… - Roberto_Fico : Oggi, con il cuore, sono a Fiumicello. Vicino a Paola, Claudio e Irene #Regeni. Sono sei anni senza Giulio. C'è l’i… - you_trend : Da quando ha compiuto i 50 anni di età, Giuliano Amato ha ottenuto almeno un voto in ogni elezione del Presidente d… - SamGibili1 : RT @AnkyBoh: MA DAVVERO SEGUITE IN MASSA QUESTO QUI (ALMENO 119) CHE DA' DELL'IDIOTA AD UNA MADRE CHE ACCUDISCE IL SUO BIMBO DI SEI ANNI MA… - FrancescoPorre8 : @Pirichello @_enz29 Perché sei milanista ormai voi siete come un Udinese qualsiasi e ti sei mentalizzato bene per… -