Sci alpino | Coppa del Mondo maschile | classifica generale aggiornata dopo slalom Schladming 2022

(Di martedì 25 gennaio 2022) Ladideldi sci2021/lodidi martedì 25 gennaio. Poche novità in Top 10, con i soli Kristoffersen e Feller che guadagnano delle posizioni. Molto bene Alex Vinatzer e Tommaso Sala, che chiudono tra i primi dieci ed ottengono punti importanti. Di seguito la. IL RACCONTO DELLA GARA LAMarco Odermatt (Sui) 1.200 punti Aleksander Aamodt Kilde (Nor) 825 Matthias Mayer (Aut) 692 Beat Feuz (Sui) 579 Vincent Kriechmayr (Aut) 564 Henrik Kristoffersen (Nor) ...

Advertising

Eurosport_IT : La discesa femminile olimpica perde una delle principali candidate per una medaglia ???????? #EurosportSCI |… - Esercito : A #Cortina il C.le Magg. Ca. Elena Curtoni ha vinto il Super Gigante di Coppa del Mondo di sci alpino! Bravissima E… - Eurosport_IT : CURTONI d'Ampezzo! ?? ???? L'azzurra vince il Super-G davanti al pubblico di casa e festeggia la seconda vittoria in… - sportface2016 : #Scialpino, slalom maschile #Schladming 2022: trionfa #Strasser, quinto #Vinatzer - ILSERAFO : @_LordJack No parlavo di razzoli, sci alpino -

Ultime Notizie dalla rete : Sci alpino

20.15 Ben ritrovati amici di OA Sport alla DIRETTA LIVE dello slalom speciale maschile di Schladming, valido per la Coppa del Mondo di2021 - 2022. 19.19: La nostra diretta si conclude qui ...La campionessa azzurra diha riportato la distorsione al ginocchio sinistro con lesione parziale del legamento crociato e micro frattura del perone e sta tentando la via della ...Linus Strasser vince un pazzo slalom maschile di Schladming, tappa valevole per la Coppa del Mondo maschile di sci alpino 2021/2022.SCHLADMING - Segui gli aggiornamenti in tempo reale del gigante femminile sull'Erta e dello slalom maschile in notturna sulla Planai ...