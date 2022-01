Sci alpino, Alex Vinatzer: “Fiducia verso le Olimpiadi”. Tommaso Sala a Pechino: “Solidità e continuità” (Di martedì 25 gennaio 2022) Alex Vinatzer ha conquistato un buon quinto posto nello slalom di Schladming, prova valida per la Coppa del Mondo 2021-2022 di sci alpino. L’altoatesino è riuscito a inscenare una strepitosa rimonta nella seconda manche, recuperando ben sedici posizioni e chiudendo ad appena quattro centesimi dal terzo gradino del podio occupato dall’austriaco Manuel Feller. L’azzurro, che è stato convocato per le Olimpiadi Invernali di Pechino 2022, si è comunque distinto nella Night Race, ha riscattato le ultime prove non eccellenti e può guardare con ottimismo ai Giochi. Alex Vinatzer ha analizato la sua prestazione ai microfoni della Rai: “Dovevo reagire, anche la tracciatura non mi piaceva nella prima manche, a me piace di più fare velocità, nella seconda c’era più da spingere. Ho ... Leggi su oasport (Di martedì 25 gennaio 2022)ha conquistato un buon quinto posto nello slalom di Schladming, prova valida per la Coppa del Mondo 2021-2022 di sci. L’altoatesino è riuscito a inscenare una strepitosa rimonta nella seconda manche, recuperando ben sedici posizioni e chiudendo ad appena quattro centesimi dal terzo gradino del podio occupato dall’austriaco Manuel Feller. L’azzurro, che è stato convocato per leInvernali di2022, si è comunque distinto nella Night Race, ha riscattato le ultime prove non eccellenti e può guardare con ottimismo ai Giochi.ha analizato la sua prestazione ai microfoni della Rai: “Dovevo reagire, anche la tracciatura non mi piaceva nella prima manche, a me piace di più fare velocità, nella seconda c’era più da spingere. Ho ...

Advertising

Eurosport_IT : La discesa femminile olimpica perde una delle principali candidate per una medaglia ???????? #EurosportSCI |… - Esercito : A #Cortina il C.le Magg. Ca. Elena Curtoni ha vinto il Super Gigante di Coppa del Mondo di sci alpino! Bravissima E… - GDF : Sport invernali Coppa del Mondo sci alpino: Sofia Goggia è prima nella discesa libera di Cortina d'Ampezzo! Per l’a… - zazoomblog : Olimpiadi Pechino 2022 scelti i sette italiani per le gare di sci alpino maschile - #Olimpiadi #Pechino #scelti… - zazoomblog : LIVE Sci alpino Slalom Schladming 2022 in DIRETTA: inforca Jakobsen vince Strasser! Quinto Vinatzer fuori Razzoli!… -