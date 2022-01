Quirinale: la rosa del centrodestra e il no del centrosinistra (Di martedì 25 gennaio 2022) Il risultato ufficiale è uguale al primo giorno di votazioni per eleggere il Presidente della Repubblica: una valanga di schede bianche. Sono arrivati tre nomi dal centrodestra: Pera, Moratti e Nordio. Il centrosinistra non li considera condivisibili. Letta: «Chiudiamoci in una stanza e via la chiave fino a che non troviamo la soluzione» Leggi su vanityfair (Di martedì 25 gennaio 2022) Il risultato ufficiale è uguale al primo giorno di votazioni per eleggere il Presidente della Repubblica: una valanga di schede bianche. Sono arrivati tre nomi dal: Pera, Moratti e Nordio. Ilnon li considera condivisibili. Letta: «Chiudiamoci in una stanza e via la chiave fino a che non troviamo la soluzione»

