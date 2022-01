Potature in via Pancalducci, chiude il traffico verso corso Cairoli per 4 giorni: ecco quando inizierà l'intervento (Di martedì 25 gennaio 2022) MACERATA - Per consentire il proseguimento dei lavori di potatura in via Pancalducci, questa volta nel tratto compreso dalla rotatoria di via Braccialarghe fino a via Severini, il Comando della ... Leggi su corriereadriatico (Di martedì 25 gennaio 2022) MACERATA - Per consentire il proseguimento dei lavori di potatura in via, questa volta nel tratto compreso dalla rotatoria di via Braccialarghe fino a via Severini, il Comando della ...

Advertising

H24Prati : Piano alberi nel Municipio, al via le potature in quattro strade del nostro territorio - - Borderline_24 : #Bari, al via le potature degli alberi in corso Mazzini - Roma_H_24 : Piano alberi nel Flaminio-Parioli, al via le potature in sei strade del nostro territorio - - H24Nomentano : Piano alberi nel Flaminio-Parioli, al via le potature in sei strade del nostro territorio - - H24Parioli : Piano alberi nel Flaminio-Parioli, al via le potature in sei strade del nostro territorio - -