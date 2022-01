No vax, il 90% resiste all'obbligo vaccinale: ma il virus uccide ancora (Di mercoledì 26 gennaio 2022) L'effetto dell' per gli over 50 sta scemando. Diminuisce, giorno per giorno, il numero delle prime dosi in quella classe di età, nonostante il fatto che la percentuale più alta di decessi la coinvolga. Leggi su leggo (Di mercoledì 26 gennaio 2022) L'effetto dell' per gli over 50 sta scemando. Diminuisce, giorno per giorno, il numero delle prime dosi in quella classe di età, nonostante il fatto che la percentuale più alta di decessi la coinvolga.

Advertising

BreakingItalyNe : RT @ilmessaggeroit: No vax, il 90% resiste all'obbligo vaccinale: ma il virus uccide ancora - ilmessaggeroit : No vax, il 90% resiste all'obbligo vaccinale: ma il virus uccide ancora - Sisar71 : #diMartedì vi rendete conto delle puttanate che ci propinate da mesi???io sono vax, ho seguito tutte le regole eppu… - Giuseppe_iLDiMa : @braulio_90 @GeopoliticalCen Che fai scherzi? Vuoi mettere una cosa stupida come una guerra a una cosa serie come l… - Rosalba_Falzone : @repubblica Uh! Ma quanti! Sono tutti il 10% dei non vaccinati? Uffa, questi no vax, tra poco moriranno tutti e sa… -