Muore a 10 anni per Covid: non aveva gravi patologie. Un dramma assurdo (Di martedì 25 gennaio 2022) La morte di un bambino di soli 10 anni a causa del Covid sconvolge la comunità: vani i tentativi di salvarlo in ospedale, il racconto drammatico L’andamento dell’epidemia di coronavirus… L'articolo proviene da Ultimaparola.com. Leggi su ultimaparola (Di martedì 25 gennaio 2022) La morte di un bambino di soli 10a causa delsconvolge la comunità: vani i tentativi di salvarlo in ospedale, il raccontotico L’andamento dell’epidemia di coronavirus… L'articolo proviene da Ultimaparola.com.

Advertising

HuffPostItalia : Bambino di 10 anni muore di Covid a Torino: non era vaccinato - ilriformista : L'intera famiglia del 28enne #novax, morto qualche giorno fa a #Latina, si trova ora in ospedale a causa del… - repubblica : Torino, bambino di 10 anni muore di Covid, non era vaccinato per 'precauzioni di salute' - zizionice : RT @Meie46562069: @JamesLucasIT Nonostante le pressioni, si oppose: - StefanoSabati17 : RT @ElGusty99523701: #ViaNantro sportivo Si ammala di covid due settimane dopo il vaccino. Muore l’ex campione olimpico di ginnastica Szil… -