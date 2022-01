Luis Diaz al Tottenham | l’offerta di Paratici per regalarlo a Conte

(Di martedì 25 gennaio 2022) . Gli Spurs spingono per l’esterno colombiano Stando a quanto riferito dai portoghesi di SIC Noticias il Porto avrebbe ricevuto un’offerta ufficiale da 45 milioni+bonus da parte delper. L’esterno offensivo colombiano è in cima alla lista divuole regalarglielo. Al club portoghese 48 ore di tempo per valutare. L'articolo proviene da Calcio News 24.

Commenta per primo Pe rdel Porto è in atto una vera e propria asta. Come riporta O Jogo in sfida ci sarebbero Atletico Madrid e Borussia Dortmund .