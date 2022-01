Le assicurazioni auto online più economiche di Gennaio 2022 (Di martedì 25 gennaio 2022) Gennaio è il mese dei saldi, ma è anche il mese in cui tanti automobilisti dovranno rinnovare l’assicurazione auto in scadenza. Tra questi alcuni cercheranno un’offerta per migliorare le condizioni della polizza, anche a costo di cambiare compagnia. Tuttavia non sarà semplice districarsi tra le varie proposte. Molti italiani inconsapevolmente pagano un’assicurazione auto particolarmente elevata. Le motivazioni sono varie, a partire dal fatto che solitamente il cliente che mantiene la medesima assicurazione dell’anno precedente tende a rinunciare a sconti e offerte del momento. Oggi è possibile però approfittare di alcuni servizi online che consentono di richiedere un preventivo per l’assicurazione auto, confrontando tutte le offerte disponibili. Questo consente non solo di ... Leggi su metropolitanmagazine (Di martedì 25 gennaio 2022)è il mese dei saldi, ma è anche il mese in cui tantimobilisti dovranno rinnovare l’assicurazionein scadenza. Tra questi alcuni cercheranno un’offerta per migliorare le condizioni della polizza, anche a costo di cambiare compagnia. Tuttavia non sarà semplice districarsi tra le varie proposte. Molti italiani inconsapevolmente pagano un’assicurazioneparticolarmente elevata. Le motivazioni sono varie, a partire dal fatto che solitamente il cliente che mantiene la medesima assicurazione dell’anno precedente tende a rinunciare a sconti e offerte del momento. Oggi è possibile però approfittare di alcuni serviziche consentono di richiedere un preventivo per l’assicurazione, confrontando tutte le offerte disponibili. Questo consente non solo di ...

Ultime Notizie dalla rete : assicurazioni auto Truffa polizze: l'IVASS scopre sette siti fake (219 nel 2021) Il fenomeno che riguarda prevalentemente le polizze rc auto , secondo fonti dell'Authority delle assicurazioni, è in lieve calo rispetto ai 241 siti segnalati nel 2020 ma in crescita rispetto agli ...

Rc auto: in Abruzzo aumenti in arrivo per 19.000 automobilisti ...denunciati alle assicurazioni meno sinistri con colpa (1,64%). Identikit dell'automobilista colpito dai rincari Ma qual è l'identikit degli automobilisti abruzzesi che vedranno aumentare l'RC auto a ...

Le assicurazioni auto online più convenienti di Gennaio 2022 Facile.it Le assicurazioni auto online più economiche di Gennaio 2022 Gennaio è il mese dei saldi, ma è anche il mese in cui tanti automobilisti dovranno rinnovare l’assicurazione auto in scadenza. Tra questi alcuni cercheranno un’offerta per migliorare le condizioni ...

Truffa polizze: l’Ivass scopre sette siti fake (219 nel 2021) Nell'era degli acquisti online, continuano a proliferare le truffe nella vendita delle polizze online. Le regole per evitare le truffe ...

