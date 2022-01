L’appello di Renzi | basta perdere tempo | si deve chiudere entro la settimana

Leggi su linkiesta

(Di martedì 25 gennaio 2022) «la, spero non oltre giovedì o venerdì». È la previsione Matteo, leader di Italia Viva, fa sul Messaggero circa la data di elezione del nuovo presidente della Repubblica, successore di Sergio Mattarella. Mentre le trattative dirottano sul premier Mario Draghi, con i partiti di maggioranza che lavorano al rimpasto di governo,esclude l’ipotesi di un Mattarella: «Non è praticabile, come ha perfettamente spiegato lo stesso Mattarella. Tirarlo per la giacchetta serve solo a coprire l’incapacità della politica di trovare soluzioni alternative. Il Presidente ha terminato il proprio settennato e non intende farne un altro: aiuterà l’Italia come senatore a vita, da Palazzo Giustiniani». Il giorno dopo la prima chiama, in cui hanno prevalso 672 schede bianche,spiega che ...