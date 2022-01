Il Quirinale ora è un referendum su Draghi (Di martedì 25 gennaio 2022) Si vota. Si attende. Si tratta. Il tutto all’insegna di un trittico: veni, vidi, veti. La giornata quirinalizia di ieri è stata caratterizzata dalla presenza di un doppio binario politico. Il primo binario è quello che è emerso alla luce del sole in Parlamento, dove la quasi totalità dei partiti che fa parte della maggioranza di governo ha scelto di votare scheda bianca, per prendere tempo e cercare di costruire un’intesa trasversale a partire dalla quarta votazione. Il secondo binario è invece quello che si è andato a costruire dietro alle quinte, fuori dal Parlamento dove il presidente del Consiglio Mario Draghi ha scelto di rompere gli indugi e di condurre personalmente le trattative con i due leader politici che hanno maggior potere negoziale all’interno delle proprie coalizioni. In mattinata Draghi ha visto Matteo Salvini. Nel primo pomeriggio ... Leggi su ilfoglio (Di martedì 25 gennaio 2022) Si vota. Si attende. Si tratta. Il tutto all’insegna di un trittico: veni, vidi, veti. La giornata quirinalizia di ieri è stata caratterizzata dalla presenza di un doppio binario politico. Il primo binario è quello che è emerso alla luce del sole in Parlamento, dove la quasi totalità dei partiti che fa parte della maggioranza di governo ha scelto di votare scheda bianca, per prendere tempo e cercare di costruire un’intesa trasversale a partire dalla quarta votazione. Il secondo binario è invece quello che si è andato a costruire dietro alle quinte, fuori dal Parlamento dove il presidente del Consiglio Marioha scelto di rompere gli indugi e di condurre personalmente le trattative con i due leader politici che hanno maggior potere negoziale all’interno delle proprie coalizioni. In mattinataha visto Matteo Salvini. Nel primo pomeriggio ...

Advertising

EnricoLetta : Il centro destra non è maggioranza e non ha quindi diritto di prelazione sul #Quirinale. Lo abbiamo detto fin dall’… - NicolaPorro : ?? Ultima ora ?? #Quirinale, iniziata la prima votazione: l'annuncio di Roberto Fico (VIDEO IN DIRETTA) ?? - lorepregliasco : Lo scrutinio ha accelerato, ora si può prevedere la fine intorno alle 21.05 #Quirinale - Deco_habeshawi : RT @Mengsta50673121: È di fondamentale importanza agire ora per fermare la guerra in #Tigray e oltre #SalvateilTigray @giovDM @GiuseppeCont… - avv_gr : RT @intuslegens: Le forze che hanno messo #Draghi a Palazzo Chigi, ora lo vogliono al #Quirinale. Da lì potrebbe tramare per sette anni, e… -