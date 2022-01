-Guardiola ct dell’Olanda nel 2023?

Leggi su sport.periodicodaily

(Di martedì 25 gennaio 2022) Peppotrebbe presto vedere esaudito il suo desiderio di allenare una Nazionale. La Federazione olandese, infatti, avrebbe proposto all’attuale tecnico del Manchester City la panchina degli Orange a partire dal. L’ Olanda nel futuro di? Gli Orange sono in forte pressing sul tecnico spagnolo, visto che l’attuale selezionatore, Loius Van Gaal, subentrato a De Boer dopo il fallimento ad Euro 2020, dovrebbe ritirarsi dopo il Mondiale 2022 in Qatar., però, è sotto contratto con i Citiziens fino al termine della stagione, e da quanto trapela, non sembrano esserci segnali di separazione. Tanto più che lui stesso recentemente ha negato un suo impegno futuro con l’Inghilterra, qualora se ne presentasse l’opportunità, e ancor meno con la Spagna, dopo il suo sostegno all’indipendenza ...