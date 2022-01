Elezione presidente della Repubblica, il regolamento: come funziona e quanti voti servono? (Di mercoledì 26 gennaio 2022) L’attesa è finita: da oggi cominceranno le votazioni del Parlamento per eleggere il prossimo presidente della Repubblica italiana. Si comincia dunque in questo lunedì 24 gennaio che, difficilmente, regalerà già un nuovo PDR alla prima votazione. Tattiche, escamotage e politica: c’è tutto in questa Elezione con una situazione ingarbugliata. E c’è chi non esclude un clamoroso bis di Sergio Mattarella, anche se per ora tutti i segnali vanno nella direzione contraria. ORARI, PALINSESTO TV E come SEGUIRE L’Elezione IN DIRETTA IL regolamento E come funziona L’Elezione del presidente della Repubblica è indiretta, il che significa che non sono i cittadini e le cittadine a ... Leggi su sportface (Di mercoledì 26 gennaio 2022) L’attesa è finita: da oggi cominceranno le votazioni del Parlamento per eleggere il prossimoitaliana. Si comincia dunque in questo lunedì 24 gennaio che, difficilmente, regalerà già un nuovo PDR alla prima votazione. Tattiche, escamotage e politica: c’è tutto in questacon una situazione ingarbugliata. E c’è chi non esclude un clamoroso bis di Sergio Mattarella, anche se per ora tutti i segnali vanno nella direzione contraria. ORARI, PALINSESTO TV ESEGUIRE L’IN DIRETTA ILL’delè indiretta, il che significa che non sono i cittadini e le cittadine a ...

Advertising

matteorenzi : In questo scatto del compianto Tiberio Barchielli attendo con il presidente emerito Napolitano l’elezione di Sergio… - you_trend : ?? Elezione del Presidente della Repubblica, 1a votazione - risultati definitivi (dati ufficiali) #Quirinale… - you_trend : Da quando ha compiuto i 50 anni di età, Giuliano Amato ha ottenuto almeno un voto in ogni elezione del Presidente d… - GiuseppeTuccil3 : RT @PresMoratti: 20000 euro al mese di soldi nostri per scrivere Rocco Siffredi e Amadeus durante l’elezione del Presidente della Repubblic… - albertotozzi3 : RT @MazzolaiMarco: Avendo impedito all'On. Cunial di entrare in parlamento e votare il PdR e avendo impedito all'On. De Martini addirittura… -