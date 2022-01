Draghi tratta con Salvini, Conte e Letta, ma ancora non basta. È la vendetta della politica (Di martedì 25 gennaio 2022) Lo vogliono eleggere presidente, ma solo dopo averlo “sporcato come eccellenza”. Ieri, Mario Draghi ha trattato la sua “libertà”. E’ tornato di mattina da Città della Pieve, ma a ora di pranzo lo hanno visto allontanarsi dal suo ufficio di Palazzo Chigi. Dopo pochi minuti, alla Camera, si diffondeva la notizia che Matteo Salvini lo avesse incontrato. Di sera che Draghi avesse telefonato a Enrico Letta e a Giuseppe Conte. E al Parlamento bastava saperlo “negoziare”, e che “Francoforte era dunque caduta”, per gioire e rivendicare la vittoria: “Si è dimostrato che Draghi è un barattiere come tutti. E’ come noi”. E’ stata la giornata del “bianco” e non solo perché è il colore degli appannati ma perché le schede bianche sono state 672. Gli ... Leggi su ilfoglio (Di martedì 25 gennaio 2022) Lo vogliono eleggere presidente, ma solo dopo averlo “sporcato come eccellenza”. Ieri, Mariohato la sua “libertà”. E’ tornato di mattina da CittàPieve, ma a ora di pranzo lo hanno visto allontanarsi dal suo ufficio di Palazzo Chigi. Dopo pochi minuti, alla Camera, si diffondeva la notizia che Matteolo avesse incontrato. Di sera cheavesse telefonato a Enricoe a Giuseppe. E al Parlamentova saperlo “negoziare”, e che “Francoforte era dunque caduta”, per gioire e rivendicare la vittoria: “Si è dimostrato cheè un barattiere come tutti. E’ come noi”. E’ stata la giornata del “bianco” e non solo perché è il colore degli appannati ma perché le schede bianche sono state 672. Gli ...

