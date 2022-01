Covid-19 a Fiumicino, il numero dei positivi resta stabile: sono 885 (Di martedì 25 gennaio 2022) Fiumicino – “Il dato totale delle persone positive in città è sostanzialmente stabile“. A farlo sapere è il sindaco Esterino Montino, che spiega: “Secondo il report di oggi della Asl Roma 3, sono 885 le persone che in questo momento risultano positive al Covid-19. Rispetto all’ultimo aggiornamento comunicato, contiamo 148 nuovi casi e 141 guariti”. “L’età media si è un po’ abbassata ed è di 34 anni, mentre il rapporto con la popolazione totale è di 1.08 – prosegue il Sindaco -. sono ancora Isola Sacra e Fiumicino le località più interessate con il 77% del totale dei casi. Seguono Parco Leonardo e Focene con il 5%”. “sono dati in linea con il trend nazionale dal quale sembra che stia iniziando la fase discendente di questa ondata – conclude -. Rimane comunque alto il ... Leggi su ilfaroonline (Di martedì 25 gennaio 2022)– “Il dato totale delle persone positive in città è sostanzialmente“. A farlo sapere è il sindaco Esterino Montino, che spiega: “Secondo il report di oggi della Asl Roma 3,885 le persone che in questo momento risultano positive al-19. Rispetto all’ultimo aggiornamento comunicato, contiamo 148 nuovi casi e 141 guariti”. “L’età media si è un po’ abbassata ed è di 34 anni, mentre il rapporto con la popolazione totale è di 1.08 – prosegue il Sindaco -.ancora Isola Sacra ele località più interessate con il 77% del totale dei casi. Seguono Parco Leonardo e Focene con il 5%”. “dati in linea con il trend nazionale dal quale sembra che stia iniziando la fase discendente di questa ondata – conclude -. Rimane comunque alto il ...

Advertising

ringoringhetto : Covid a Fiumicino, Montino: “Totale ancora in leggero calo, ma sono 173 i nuovi positivi” - Il Sindaco: 'Si abbassa… - alessig51 : @Corriere Ero in aeroporto a Fiumicino, era vuoto! Nessuno vuole più viaggiare! Aereo per Parigi mezzo vuoto! Ma ch… - SoniaSamoggia : RT @fanpage: Stavano per imbarcarsi per Dubai con certificati di vaccinazione Covid-19 falsi. - angiuoniluigi : RT @fanpage: Stavano per imbarcarsi per Dubai con certificati di vaccinazione Covid-19 falsi. - Lodamarco1 : RT @fanpage: Stavano per imbarcarsi per Dubai con certificati di vaccinazione Covid-19 falsi. -