Cosa significa canale provvisorio nel nuovo digitale terrestre

Leggi su optimagazine

(Di martedì 25 gennaio 2022)la scrittariferita a specifiche reti del? Per quale motivo la specifica dicitura compare in alcuni casi e altri no? In questa primissima parte dianno sempre più italiani stanno sperimentando quello che all’apparenza sembrerebbe un errore tecnico del loro apparecchio televisivo. Così non è in nessun modo: piuttosto il presunto errore dipende dalle modifiche infrastrutturali in atto proprio per la trasmissione del segnale. Un po’ di chiarimenti tecnici sono doverosi: dallo scorso 20 ottobre è partita la transizione dalla codifica Mpeg2 alla Mpeg 4 che seguirà uno specifico calendario riferito alle diverse regioni d’Italia. Ancora, dal 20 gennaio si è verificato un ulteriore passo in ...